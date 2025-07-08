ГД обязывает приостанавливать услуги связи при нехватке денег на счете после их ареста

Кроме того, законопроект предлагает закрепить норму, по которой неиспользованный остаток денежных средств на счетах будет возвращен абоненту при расторжении договора

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг связи в случаях, когда после ареста средств на лицевом счете абонента остается недостаточная для оплаты таких услуг сумма.

Новыми нормами предлагается дополнить закон "О связи". Поправки предусматривают, что при получении постановления об аресте авансовых платежей за услуги связи операторы должны прекратить операции по возврату этих средств. Аналогичные действия они должны будут совершить в случае получения постановления о приостановке операций с авансовыми платежами за услуги связи. Возврат средств также нужно будет приостановить, если сумма на счету абонента будет меньше той, что указана в постановлении.

При этом оставшаяся на счете абонента сумма будет влиять не только на приостановку возврата авансовых платежей. Если после ареста средств этой суммы не будет хватать для оплаты услуг связи, операторы должны будут прекратить оказание этих услуг.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить норму, по которой неиспользованный остаток денежных средств на счетах будет возвращен абоненту при расторжении договора. Предусматривается, что возврат должен быть осуществлен в течение 40 дней с момента расторжения договора.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения должны повысить оперативность и эффективность противодействия преступлениям, которые совершаются телефонными и интернет-мошенниками.