В Петербурге признали памятником дом в стиле советской неоклассики, где жил Цой

Здание сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома, сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Жилой дом с башней на углу Московского проспекта и Бассейной улицы в Санкт-Петербурге признан региональным памятником. Как сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), этот дом считается одним из ярких примеров советской архитектуры, а также примечателен тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой.

"Распоряжением КГИОП "Жилой дом с башней" (Московский пр-т, д. 190, лит. А; д. 192-194, лит. А; ул. Бассейная, д. 41, лит. А) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. <…> Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени. Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой", - говорится в сообщении.

Подготовка к строительству здания на углу Московского проспекта и Бассейной улицы началась еще до Великой Отечественной войны в соответствии с первым генеральным планом развития Ленинграда 1930-х годов, по которому магистраль Московского проспекта должна была стать главной артерией города по линии север-юг и связать старый центр города с районом Пулково. К реализации проекта вернулись в начале 1950-х годов. Над проектом застройки участка работали архитекторы Григорий Симонов, Борис Рубаненко и Сергей Васильковский, а также Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.

Здание было спроектировано и возведено как сложный комплекс разновысотных объемов, образующих асимметричную композицию и выразительный силуэт с различных точек обзора. "Композиционным центром стала угловая башня, выполненная в духе московских высотных зданий 1950-х годов, которые в свою очередь развивают идеи нью-йоркских небоскребов эпохи ар-деко", - отметили представители КГИОП. Архитектурный образ башни также перекликается с одним из символов города на Неве - зданием Адмиралтейства.

Дом на Московском проспекте возводился новым для той поры опытным поточно-скоростным методом. Фасады облицованы с использованием экспериментальной технологии: ребристыми цементными облицовочными плитами, отливаемыми в песке, без применения форм.