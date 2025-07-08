Дюмин призвал разработать меры медико-психологической реабилитации ветеранов СВО

По словам помощника президента, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Меры медико-психологической реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО) необходимо разработать в России. Об этом сообщил на заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

"Первым и наиболее острым вопросом повестки дня является необходимость разработки мер медико-психологической реабилитации ветеранов СВО. Речь идет о создании системы, включающей диагностику психического здоровья и последующую реабилитацию. Важно наладить комплексное взаимодействие между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. Прежде всего, это позволит обеспечить передачу медицинских диагнозов", - сказал Дюмин.

По словам помощника президента, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации. Необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования. "Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем - достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни", - добавил Дюмин.

В свою очередь, губернатор Астраханской области, председатель комиссии Игорь Бабушкин отметил, что комиссии поручено повысить уровень взаимодействия органов власти, Фонда "Защитники Отечества", иных структур с целью формирования максимально эффективной системы работы с ветеранами СВО и членами их семей. Для этого необходимо решить целый комплекс проблем организационного, юридического, финансового характера.

"Наша задача - предложить президенту, правительству, законодательной власти такие решения. Зачастую непростые. Но, по большому счету, от них зависит не только благополучие ветеранов и их близких, но и ближайшее будущее общества и государства в целом", - сказал Бабушкин.

Также секретарь Госсовета сделал акцент на теме трудоустройства ветеранов. Дюмин призвал изменить ситуацию, при которой значительная часть работодателей не до конца понимает важность этого вопроса. Для этого нужны дополнительные стимулы, мотивирующие работодателей, а также необходимо обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации.