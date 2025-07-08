В Горном Алтае 60 супружеских пар наградили медалями "За любовь и верность"

Из них 26 прожили в браке более 50 лет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. 60 семейных пар в Республике Алтай награждены медалями в честь Дня семьи, любви и верности. В церемонии приняла участие министр культуры России Ольга Любимова, сообщили журналистам в министерстве.

"Награды были вручены 60 супружеским парам, 26 из которых прожили в браке более 50 лет. Глава Минкультуры России поздравила участников церемонии и подчеркнула важность государственной поддержки семьи и сохранения духовно-нравственных ценностей", - говорится в сообщении.

По словам Любимовой, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, помощь многодетным семьям, охрана материнства и детства, без которых невозможно создание любящей и полноценной семьи, - залог дальнейшего развития и процветания страны и абсолютный государственный приоритет.

Медаль "За любовь и верность" традиционно вручается крепким российским семьям за сохранение верности, взаимной поддержки и преемственности поколений. С 2011 года ею награждены более тысячи граждан по всей стране. В продолжении Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации, в 2025 году продолжают реализацию мероприятия, направленные на поддержку семьи на территории Республики Алтай, в том числе в рамках реализации национального проекта "Семья".