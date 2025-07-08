Свыше 800 жен и матерей бойцов СВО присоединились к проекту "Жизнь после Победы"

В рамках проекта уже прошли четыре лекции с участием экспертов факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова и фонда "Защитники Отечества", тематические мероприятия с просмотром лекций проходят по всей стране

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 800 жен и матерей участников СВО присоединились к образовательному проекту "Жизнь после Победы", нацеленному на подготовку семей к успешному возвращению военнослужащих к мирной жизни. Об этом сообщила ТАСС член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия"), являющаяся автором проекта.

"Всего запланировано 12 вебинаров, личные консультации психологов и психологическое тестирование. На протяжении трех месяцев близкие участников СВО получат профессиональный инструктаж от специалистов: как меняется восприятие у человека, который побывал на фронте, и как помочь ему снова освоиться в гражданской жизни. Слушатели образовательной программы смогут в дальнейшем выступать наставниками участников СВО на рабочих местах или в общественных объединениях, организовывать передачу полученных знаний в формате "равный равному", - уточнила депутат.

К первому потоку присоединились 835 участниц из 67 регионов России, обучающий курс проходит в формате вебинаров на федеральной площадке высшей партийной школы "Единой России". В рамках проекта уже прошли четыре лекции с участием экспертов факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова и фонда "Защитники Отечества", тематические мероприятия с просмотром лекций проходят по всей стране.

Как пояснила Стенякина, запуск программы состоялся по инициативе "Женского движения единой России" и стал откликом на просьбы родных и близких бойцов СВО. Полученные на проекте знания послужат опорой в подготовке семей к возвращению военнослужащих после демобилизации. Среди учебных модулей есть темы психологической подготовки, детско-родительских отношений в условиях реадаптации участников СВО, укрепления внутрисемейных связей, снижения психоэмоционального напряжения и семейного здоровья. Часть лекций посвящена мерам господдержки для участников и ветеранов СВО, а также возможностям переобучения и трудоустройства.