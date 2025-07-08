Главу Дагестана наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени

Высшую госнаграду субъекта Сергею Меликову передал глава Михайловского округа Вячеслав Бедняк

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Госнаграду передал глава Михайловского округа Запорожья Вячеслав Бедняк, говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

"Глава Дагестана награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Высшую госнаграду субъекта Сергею Меликову передал глава Михайловского округа Вячеслав Бедняк", - сказано в сообщении.

Уточняется, что глава региона удостоен награды за активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в восстановление социальной инфраструктуры Михайловского муниципального округа Запорожской области и сохранение исторической памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.