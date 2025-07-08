В Подмосковье зафиксировали единичные факты нарушения подачи электроэнергии

В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Энергетики двух областных филиалов ПАО "Россети Московский регион" переведены на особый режим работы. В Московской области зафиксированы единичные случаи нарушения подачи электроэнергии, сообщается в Telegram-канале компании.

"8 июля в связи с прохождением грозового фронта с мощным ветром и градом, усилением ветра до 17 м/с и вызванными непогодой локальными нарушениями электроснабжения потребителей филиалы "Северные электрические сети" и "Западные электрические сети" компании "Россети Московский регион" переведены на особый режим работы. По всей компании действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единичные факты нарушения подачи электроэнергии зафиксированы в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах. В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады (162 человека), 99 единиц спецтехники и 30 резервных источников снабжения электроэнергией совокупной мощностью 21 тыс. кВт. "Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения", - заверили в компании.

Всего для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 303 бригады ПАО "Россети Московский регион": 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 МВт.

"Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220), либо написав Электре - виртуальному помощнику компании "Россети Московский регион". Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального телеграм-канала "Россети Московский регион", - заключается в публикации.