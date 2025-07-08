Парк на Елагином острове в Петербурге закрыли из-за сильного ветра

Также из-за непогоды наблюдалось подтопление спусков к Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, расположенный на Елагином острове, закрыли для посещения из-за сильного ветра. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"В связи с усилением ветра сегодня, 8 июля, парк закрывается", - сказано в сообщении.

Также из-за непогоды наблюдалось подтопление спусков к Неве. В частности, на Университетской набережной, напротив Санкт-Петербургской академии художеств, были подтоплены подходы к пристани. Вода подступила в том числе к той части набережной, где были припаркованы автомобили, передает корреспондент ТАСС.

По информации Росгидрометцентра, во второй половине дня 8 июля был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждали, что местами порывы ветра могли достигать 15-18 м/с.