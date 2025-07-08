В Республике Хакасия восстановили электроснабжение

Оно было нарушено в 16 населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях региона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии во все населенные пункты Хакасии восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Электроснабжение во всех населенных пунктах республики восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение было нарушено в 16 населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях Хакасии: в Абакане, Черногорске, Пригорске, Аршаново, Усть-Абакане, Ах-Хол, Баинове, Бейке, Вершино-Биджа, Калинино, Майском, Московском, Райкове, Расцвете, Салбыке и Тепличном. Всего под отключение попали 3 736 жилых домов с населением 17 876 человек, а также 19 социально значимых объектов.