В Госсовете предложили мотивировать работодателей для трудоустройства ветеранов СВО

В числе предлагаемых мер поддержки работодателей - возможность частичного возмещения затрат зарплату ветеранов в размере минимального размера оплаты труда на протяжении нескольких месяцев, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дополнительно мотивировать работодателей и обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации необходимо для содействия трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Telegram-канале со ссылкой на секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

"Секретарь Госсовета Алексей Геннадьевич Дюмин акцентировал внимание на теме трудоустройства ветеранов СВО и призвал изменить ситуацию, при которой значительная часть работодателей не заинтересована в приеме на работу участников боевых действий. Для этого нужно дополнительно мотивировать работодателей и обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации", - говорится в сообщении по итогам третьего заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий.

Уточняется, что в числе предлагаемых мер поддержки работодателей - возможность частичного возмещения затрат на оплату труда ветеранов в размере минимального размера оплаты труда на протяжении нескольких месяцев, а также предоставление до 200 тыс. рублей на оснащение рабочих мест для ветеранов с инвалидностью.

Кроме того, в центре внимания участников заседания оказались вопросы медико-психологической помощи. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в стране выстроена многоуровневая система реабилитации участников СВО. "Минздрав России разработал модель оказания медико-психологического сопровождения, основанную на принципах повышения доступности и дестигматизации этого вида помощи, а также вовлечения специалистов первичного звена в раннюю диагностику расстройств поведения", - отметил в публикации Бабушкин.