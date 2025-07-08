На Запорожье поздравили родных бойцов СВО и вручили медаль многодетной семье

В разных городах и муниципальных округах области прошли также праздничные концерты, акции и спортивные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Активисты молодежных организаций поздравили родных бойцов СВО в День семьи, любви и верности в Запорожской области. А многодетная семья Поповых получила медаль "За любовь и верность", сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора и правительства региона.

"В этот день особенно важно было напомнить о тех, чья реальность полна ожидания, тревоги и стойкости - о семьях военнослужащих, участвующих в СВО. Молодежь Запорожской области - волонтеры-медики совместно с участниками "Волонтерской роты Боевого братства" - организовали адресные визиты к четырем семьям военных", - говорится в сообщении. Волонтеры вручили родным бойцов подарки и поблагодарили их за стойкость и мужество.

Многодетная семья Поповых из Мелитополя получила медаль "За любовь и верность". Вручение этой награды стало традицией праздника в Запорожской области, рассказали в департаменте информполитики. Ранее по указу президента РФ супруги были награждены медалью ордена "Родительская слава" за вклад в воспитание граждан и укрепление института семьи.

Юрий и Лариса Поповы прожили вместе более 30 лет, воспитали шестерых сыновей. С 1997 года супруги трудятся в Свято-Троицком храме: Юрий - настоятель, Лариса - преподаватель воскресной школы, где дети изучают церковнославянский язык и жития святых.

Их сыновья продолжают семейные традиции. Старший, Серафим, женат и участвует в богослужениях. Силуан - помощник отца и активист православно-патриотического движения "Завет". Иоанн - студент-экономист и чтец в храме. Макарий учится на юриста в Мелитопольском госуниверситете и помогает в богослужениях как иподиакон. Паисий окончил музыкальную школу и поет на службах. Младший Ефрем - ученик и начинающий музыкант.

В разных городах и муниципальных округах состоялись также праздничные концерты, акции и спортивные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности.