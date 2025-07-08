На форуме "Машук-2025" участники смогут получить грантовую поддержку

Мероприятие пройдет с 9 по 23 августа

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Грантовую поддержку для своих проектов смогут получить участники форума "Машук-2025". Об этом ТАСС рассказал директор форума Иван Пальцев на семинаре по подготовке организационного состава форума в Центре знаний "Машук".

"Грантовый конкурс тоже будет проведен в рамках форума в 2025 году", - сказал Пальцев.

Однако, по его словам, организаторам удалось уйти от практики, когда участники приезжали только за грантовой поддержкой своих проектов.

"Сейчас к нам люди приезжают уже, зачастую за свой счет, исключительно на программу, за знаниями, за атмосферой, за знакомствами и так далее. Гранты - уже немножко второстепенная линия, но они также остаются", - добавил Пальцев.

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа 2025 года и объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. По итогам 2024 года Всероссийский молодежный форум "Машук" в Пятигорске стал победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".