Эксперт Коваленко посоветовала покупать школьную форму до пика цен

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова отметила, что к 1 сентября форма традиционно дорожает

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цены на школьную форму сильно увеличиваются к 1 сентября, поэтому выбирать ребенку костюм стоит заранее. Об этом сообщила ТАСС кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Она отметила, что перед началом учебного года спрос на школьную форму повышается, что, соответственно, приводит к росту цен.

"Самое выгодное время для покупки школьной формы - это май либо начало июня, в период распродаж. В данное время форму можно приобрести со скидкой в 50-70%. А вот к 1 сентября форма традиционно дорожает", - сказала Коваленко.

По ее словам, за комплект формы к новому учебному году в среднем придется заплатить от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей для мальчика, от 8,5 тыс. до 25 тыс. рублей для девочки.