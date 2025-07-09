Во Владивостоке побит очередной температурный рекорд

8 июля воздух в городе прогрелся до 31,1 градуса тепла

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Четвертый за лето рекорд температуры воздуха побит во Владивостоке 8 июля, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра. Воздух в городе прогрелся до 31,1 градуса тепла.

"Вчера, 8 июля, во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до плюс 31,1 градуса, превысив предыдущий максимум 1973 года на 0,1 градуса. Историческое событие, пусть и с минимальным отрывом, но с большим метеорологическим значением - жаркая страница добавлена в погодную хронику города", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, 9 июля также есть шанс обновить исторический максимум температуры, который был установлен в 1937 году. Тогда термометр показал плюс 29,6 градуса, а согласно текущему прогнозу, температура во Владивостоке может достигнуть 30 градусов тепла.

В Приморском крае в течение последних двух недель отмечалась особенно жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов. До вчерашнего дня с начала лета уже трижды во Владивостоке были побиты температурные рекорды на конкретные даты.