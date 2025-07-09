Адвокат: возмещены 800 млн рублей, похищенных из госконтрактов с ВМФ

Ущерб был возмещен "путем поставки в Министерство обороны РФ различного вооружения и военной техники складского хранения", рассказал Александр Охрименко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов в интересах Военно-морского флота РФ был полностью возмещен еще на стадии предварительного следствия, утверждает адвокат одного из обвиняемых Александр Охрименко. Об этом он сообщил ТАСС.

"Ущерб был возмещен на сумму около 800 млн рублей путем поставки в Министерство обороны РФ различного вооружения и военной техники складского хранения", - отметил защитник.

Как уточнил адвокат, это военная техника, ранее приобретенная на Украине на основании межправительственного соглашения. Она была поставлена на украинские предприятия еще до распада СССР в рамках строительства кораблей, работы по которым в дальнейшем были прекращены.

По версии следствия, с апреля 2012 года по декабрь 2017 года должностные лица некоторых предприятий - ОАО "Завод "Электроприбор", АО "Союз-М", ОАО "Саратовский радиоприборный завод", а также представители ВМФ РФ - похитили бюджетные средства в размере более 705,8 млн рублей и имущество на сумму около 29,7 тыс. рублей. Следствие полагает, что хищения произошли при неисполнении четырех госконтрактов, заключенных с Минобороны. Дело рассматривается в Московском гарнизонном военном суде.

Как следует из материалов судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС, был допрошен один из обвиняемых, контр-адмирал запаса, кандидат технических наук Николай Коваленко. По его данным, ВМФ испытывал дефицит запасных частей, инструмента и принадлежностей для зенитных ракетных комплексов, выпуск которых прекратился еще в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Свидетель Денисов И. М., допрошенный ранее, подтвердил, что ремонтная документация на эти изделия отсутствовала, и вместо ремонта было принято решение о поставке запчастей складского хранения.