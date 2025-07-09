Такси на Камчатке с 1 июля 2026 года станут более экологичными

Законопроект разработал краевой Минтранс по поручению губернатора Владимира Солодова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты на Камчатке приняли закон, согласно которому с 1 июля 2026 года перевозчики такси будут обязаны заменить машины на более экологичные. Об этом ТАСС сообщили в краевом парламенте.

"Законопроект разработан краевым Минтрансом по поручению губернатора. Предлагается с 1 июля 2026 года использовать в качестве пассажирских такси автомобили не ниже 4-го экологического класса. Принятым законом предусматривается переходный период, в течение которого предприятия и индивидуальные перевозчики смогут постепенно обновить автопарк", - рассказали в заксобрании.

По мнению депутатов, благодаря принятым изменениям будет обеспечен комфорт пассажиров, а также снизится объем вредных выбросов выхлопных газов.