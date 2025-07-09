В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет девяти рейсов

С опозданием прилетят, в частности, рейсы из Якутска, Читы, Пекина, Антальи и Иркутска

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Прилет девяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Прилетят с опозданием рейсы из Якутска, Читы, Пекина, Антальи, Иркутска, а также по два из Владивостока и Сочи.

"При задержках рейсов авиакомпании обеспечивают пассажиров услугами (в том числе предоставлением напитков и питания, организацией размещения в гостинице). Главным приоритетом аэропорта Толмачево в сбойных ситуациях является стабилизация расписания. В период задержек аэропорт работает с усилением смен наземных служб, также задействуются все необходимые ресурсы для ускоренного обслуживания воздушных судов", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 9 июля в Новосибирске в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +18, +20 градусов.