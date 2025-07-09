Карчаа: на запуск ЗАЭС в случае гарантий безопасности понадобится 1,5 года

Необходимо учитывать, что станция долгое время находится в режиме холодного останова, что предполагает глубокий аудит и тестирование ключевых систем обеспечения и безопасности деятельности, отметил эксперт в области атомной энергетики, депутат Заксобрания Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Запуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае получения Россией гарантий полной безопасности, выработки и запуска комплексных механизмов их реализации по оптимистичному сценарию займет не менее полутора лет, такое мнение высказал ТАСС эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.

"Если мы допускаем, что к моменту старта работ никаких новых разрушений от последствий атак ВСУ не будет, то на перевод станции на мощности потребуется в лучшем случае от полутора до двух лет. Но при этом говорить о запуске всех шести энергоблоков преждевременно. Надо принимать во внимание, что на отечественном топливе работают только 2-й и 6-й энергоблоки. В остальных - в 1-м, 3-м, 4-м и в 5-м энергоблоках топливо американское - компании "Вестингау". А это, очевидно, потребует дополнительных и, скорее всего, не самых простых правовых процедур урегулирования", - сказал он.

Кроме того, необходимо учитывать, что станция довольно долгое время находится в режиме холодного останова. А это предполагает достаточно глубокий аудит и тестирование ключевых систем обеспечения и безопасности деятельности. Речь идет не только о собственно реакторах. Не менее важно понимать состояние коммуникаций систем охлаждения, тех же турбин, и многого другого. Весьма непростая ситуация сложилась и вокруг пруда-охладителя и поддержания необходимого уровня воды. Решение вопроса с помощью плавучей насосной станции очень дорогое, трудоемкое, но едва ли снимет все проблемы и риски в этой связи.

"Коллективу ЗАЭС в одиночку этот сложнейший массив работ объективно не вытащить. Потребуется участие тысяч специалистов многочисленных профильных подрядных организаций.

Но все это будет возможно только в том случае, когда у нас будут абсолютные гарантии невозобновления ударов по инфраструктуре, исчерпывающие комплексные гарантии безопасности, эффективные механизмы их реализации и реальная ответственность за нарушение договоренностей", - сказал он.

Карчаа отметил, что до получения гарантий полной безопасности и выработки механизмов их реализации о запуске станции говорить, мягко говоря, рано: в условиях, когда линия боевого соприкосновения будет находиться настолько близко к Энергодару, ЗАЭС и инфраструктура вокруг нее крайне уязвимы.

"Нельзя порождать у людей иллюзии, даже тогда, когда это продиктовано благими намерениями. Пиар, тысячу раз позитивный, но основанный не на системном анализе и прогнозе всей суммы рисков, а на одних лишь благих желаниях в этом случае недопустим. Не тот случай. Разрушенные надежды у людей - сотрудников станции и рядовых граждан могут привести к глубокому эмоционально-психологическому кризису на индивидуальном уровне, а в суммарном негативном эффекте - к серьезной турбулентности социально-психологического климата и как следствие к репутационному ущербу для власти", - пояснил эксперт.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.