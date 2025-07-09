Минлесхоз Саратовской области: заходы сайгаков в поселения маловероятны

Причина заключается в высоком отпугивающем факторе, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства региона Василий Котов

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Заходы краснокнижных сайгаков, массово мигрирующих из Казахстана в Саратовскую области, в населенные пункты региона маловероятны из-за высокого отпугивающего фактора. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области Василий Котов.

Нашествие сайгаков с территории Казахстана отмечается в нескольких районах Саратовской области. С конца мая в регион зашли около 1 млн. особей, что в 10 раз выше показателя 2024 года. Парнокопытные наносят ущерб фермерским хозяйствам. Миграция продолжится до сентября - ноября.

"В настоящее время наибольшее количество особей мигрировало на территорию Новоузенского, Питерского и Александрово-Гайского муниципальных районов. Заходы сайгака в населенные пункты маловероятны ввиду высокого отпугивающего фактора", - сообщил Котов в ответе на запрос.

По его словам, в этом году в министерство поступили обращения в связи с потравой сельхозугодий от администраций пострадавших районов, граждан и руководителей сельхозпредприятий. Для оценки ущерба, нанесенного сайгаками, в районах созданы специальные комиссии.

В начале июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ в связи с миграцией парнокопытных из Казахстана. Он попросил пересмотреть статус сайгака и при необходимости внести изменения в Красную книгу России. Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана в конце июня приняло решение сократить численность сайгаков, популяция которых в стране стала рекордной - 3,9 млн голов.