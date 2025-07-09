В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание полетов после задержек

Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Расписание полетов удалось стабилизировать в аэропорту Сочи, где с понедельника наблюдались задержки выполнения рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.

Вылет 38 рейсов был задержан в аэропорту Сочи на 11:00 мск 7 июля из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов. Задержки произошли на фоне временных ограничений, введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга накануне. По состоянию на вторник количество задержанных рейсов было сокращено более чем вдвое.