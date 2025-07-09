Голикова: студенческие медотряды насчитывают 15 тыс. школьников и студентов

Вице-премьер РФ отметила, что различные виды медицинской помощи получат свыше 1 млн человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила участников студенческих медицинских отрядов с открытием трудового семестра, отметив, что в этом году трудовой сезон охватил 15 тыс. школьников и студентов.

"Поздравляю вас со стартом нового трудового семестра студенческих медицинских отрядов. В этом году в ваших рядах 15 тыс. школьников и студентов. Вам предстоит трудиться в поликлиниках и больницах, санаториях и детских лагерях, фельдшерско-акушерских пунктах и аптеках - оказывать помощь тем, кому она необходима. Благодаря вам различные виды медицинской помощи получат свыше 1 млн человек", - привели слова Голиковой в ее аппарате.

За весь период своего существования через школу медицинских отрядов уже прошли 47 тыс. студентов-медиков. Вице-премьер напомнила, что с 2022 года участники медицинских отрядов помогают в Донбассе в составе гуманитарных миссий "#Мывместе с Донбассом".

"Для помощи врачам был сформирован студенческий медицинский отряд, задача которого была помогать санитарам, медицинским сестрам, врачам в Луганской республиканской клинической больнице. За это время в гуманитарных миссиях приняли участие более 100 человек из 35 регионов России", - уточнила она.