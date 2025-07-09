В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что двое пострадавших погибли

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Трое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что мужчина и 10-летний ребенок погибли, еще восемь человек, в том числе семь детей, пострадали в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье. ДТП произошло на 18-м км автодороги Луховицы - М-5 "Урал" - Зарайск. По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai.

"В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 7 детей. Двое пострадавших погибли, еще восемь человек в настоящее время находятся в больницах Минздрава Московской области. Состояние трех из них оценивается как тяжелое, еще пятерых - как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.