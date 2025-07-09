В центре Кохмы в Ивановской области ливни размыли опору моста

Движение ограничено, сообщили в пресс-службе УМВД по региону

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ливни, прошедшие в Ивановской области, размыли опору моста на одной из главных улиц города Кохмы, движение по нему приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Внимание водителей - на улице Советской в городе Кохме произошел подмыв пролета моста. Движение на этом участке дороги будет ограничено", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, улица Советская в Кохме является одной из центральных. Кроме того, дорога по мосту через реку Уводь считается самым коротким въездом в город со стороны областного центра.

"Все ответственные службы оперативно прибыли на место. Оперативно организуем обследование моста, будут приняты все необходимые решения для его восстановления", - сообщили в администрации Кохмы.

Подмыв моста произошел в результате грозового фронта с интенсивным ливнем, который прошел через Ивановскую область, многие улицы подтопило. Кохма также оказалась во власти стихии. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута и заранее выбирать пути объезда через улицу Октябрьскую, городской округ Кохма, а также через микрорайон ТЭЦ-3.

Город Кохма расположен на реке Уводь в 10 км от Иваново, в нем проживает более 30 тыс. жителей.