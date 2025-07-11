Не дай себя укусить. Как выбрать репелленты для отдыха на природе

Майские праздники — повод выехать на природу с семьей или друзьями, но приятные впечатления от выходных могут омрачить насекомые. Чтобы минимизировать эту проблему, достаточно воспользоваться репеллентами. Какие бывают средства борьбы с насекомыми, как ими правильно пользоваться, а также как уберечь домашних животных — в материале ТАСС

Репелленты — это…

…химические или природные вещества, которые предназначены для борьбы с вредными насекомыми (комары, клещи, мошки, слепни). Их главное отличие от инсектицидов заключается в том, что они лишь отпугивают вредителей, а не уничтожают. Происходит это преимущественно за счет неприятных для членистоногих запаха или вкуса.

В основном репелленты представлены в виде аэрозолей и фумигаторов, но также существуют менее распространенные лосьоны и карандаши. Данные вещества значительно безопасней для человека, чем инсектициды, но все равно требуют соблюдения инструкций при использовании. Особенно это касается детей, а также беременных и кормящих женщин.

Правила безопасного и эффективного использования репеллентов

Не используйте аэрозоли в помещении, делайте это на улице.

Взрослые могут наносить репеллент тонким слоем на лицо, но предварительно его нужно распылить на ладони.

Нужно мыть руки после использования репеллентов.

Не наносить репеллент на участки с поврежденной кожей.

После использования репеллента необходимо помыть все участки кожи, на которые наносилось вещество.

Самые распространенные химические репелленты

Наиболее эффективными для выезда на природу по-прежнему остаются химические репелленты. Самыми распространенными веществами в их составе являются:

ДЭТА — наиболее используемый вариант для репеллентов в формате аэрозоля. Он может сохранять эффективность от двух до восьми часов. Самое проверенное из всех веществ: ДЭТА широко применяется уже больше 70 лет. Наносится на открытые участки тела, а также на одежду. Однако важно помнить, что высокие концентрации этого вещества в аэрозоле могут вызывать раздражение кожи, поэтому для городских условий лучше использовать репелленты с более низким процентом содержания.

IR3535 — одно из самых безопасных веществ, используемых в репеллентах. Оно теряет защитные свойства быстрее, но менее токсично, чем ДЭТА, и практически не оставляет следов на одежде и не повреждает синтетические ткани. Также оно реже вызывает раздражение кожи, что делает его предпочтительным выбором для людей с чувствительной кожей, детей, а также беременных и кормящих женщин.

Пикаридин (икаридин) — современный химический репеллент, который по эффективности сопоставим с ДЭТА. Его действие основано на ином принципе: он полностью блокирует рецепторы насекомых, благодаря чему они не воспринимают человека как источник пищи. Он тоже не оставляет следов на одежде и не повреждает синтетических тканей.

Также распространено такое вещество, как перметрин. Его не относят к репеллентам, так как он именно убивает насекомых, но его можно безопасно для здоровья использовать в повседневной жизни. Применяют перметрин для обработки одежды, снаряжения и противомоскитных сеток. После нанесения он сохраняет свои свойства даже после нескольких стирок, создавая своеобразный невидимый защитный барьер. Чаще всего его используют для длительных походов.

Применение натуральных репеллентов

Натуральные же репелленты больше подходят для прогулок в парках, чем для полноценного выезда на природу. У них не такая высокая эффективность, как у химических веществ, но в подобных случаях это разумный компромисс между безопасностью и эффективностью.

В природе очень много запахов, невыносимых для насекомых, но приятных для человека. В составе натуральных репеллентов используются эфирные масла. Самые распространенные — цитронелла, гераниол, эвкалипт, лаванда, мята, гвоздика. Также немаловажно учитывать, что данные вещества могут вызывать аллергию и перед использованием необходимо узнать об ограничениях, вызванных вашим здоровьем.

Как уберечься от насекомых в теплую погоду дома

Дома же от насекомых могут уберечь фумигаторы. Они работают по принципу нагревания специальных пластин или жидкости, выделяя в воздух вещества, которые безопасны для человека. Современные фумигаторы практически бесшумны, экономичны и способны защитить помещение площадью до 20 кв. м на протяжении всей ночи.

Эффективность фумигаторов во многом зависит от качества используемых пластин или жидкости. Некоторые модели оснащают возможностью регулировать силу испарения, что особенно актуально для семей с маленькими детьми или аллергиками.

Как уберечь домашних животных от насекомых

Если вместе с вами на природу выезжают и ваши домашние питомцы, то им тоже необходимы средства для защиты от насекомых. Сегодня доступен широкий набор репеллентов, каждый со своими преимуществами. Ошейники, пропитанные эфирными маслами, обеспечивают длительную защиту до двух-трех месяцев и особенно удобны для постоянного ношения. Также существуют репеллентные капли для нанесения на холку животного: они действуют быстрее и надежнее, так как впитываются в кожу и не смываются водой. А специальные шампуни не только помогают избавиться от уже имеющихся паразитов, но и ухаживают за шерстью.

Даниил Хмелевской