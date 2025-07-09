В Подмосковье восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Компании "Россети Московский регион" продолжают работу в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на любые изменения метеорологических условий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение в Подмосковье, нарушенное непогодой. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Специалисты компании "Россети Московский регион" завершили аварийно-восстановительные работы на электрических сетях напряжением 6-10 кВ в муниципальном округе Истра. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии потребителям севера и запада Подмосковья, нарушенная прошедшим накануне мощным грозовым циклоном с градом и сильным ветром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 07:00 электроснабжение по сетям напряжением 6-10 кВ было возобновлено в округах Солнечногорск, Рузский, Дмитровский, Можайский и Сергиево-Посадский. В данный момент продолжается отработка заявок от потребителей по линиям 0,4 кВ.

"Работы выполнялись силами 125 бригад (356 человек) с привлечением 143 единиц спецтехники и 40 резервных источников снабжения электрической энергией", - добавляется в публикации.

Кроме того, несмотря на нормализовавшиеся погодные условия энергетики компании "Россети Московский регион" продолжают работу в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на любые изменения метеорологических условий.