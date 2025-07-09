В школьных библиотеках Угледара обнаружили пособия для вербовки детей в ВСУ

Также были обнаружены русофобские книги и комиксы, экстремистская литература

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Передовые подразделения Управления ФСБ России по ДНР обнаружили в библиотеках и школах освобожденных от ВСУ городов республики, включая Угледар, экстремистскую и милитаристскую литературу, в частности, пособия для подготовки детей к воинской службе по стандартам НАТО, а также литературу для разжигания ненависти. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что к работе по выявлению экстремистской литературы пригласили экспертов-лингвистов. Они обследовали Угледар и другие недавно освобожденные населенные пункты региона, в том числе библиотеки и школы. "Была найдена литература экстремистского толка для всех возрастных групп: от младшего школьного возраста до взрослых людей. В текстах и иллюстрациях были выявлены высказывания и образы, связанные с антироссийской пропагандой, разжиганием ненависти. Подобные сигнатуры встречались в художественной литературе, в научной литературе, в учебных пособиях, в пособиях для педагогов", - сказал собеседник агентства.

В числе прочего обнаружены пособия для подготовки подростков к службе в армии по стандартам стран НАТО, русофобские книги и комиксы для детей младшего школьного возраста, а также подробные учебные планы по внедрению под видом патриотических уроков или игр русофобской идеологии. 20 образцов экстремисткой литературы, а также знамя националистической игры "Джура", которая, по словам Гагина, также направлена на разжигание ненависти к русским и русскоговорящим детям будут переданы в прокуратуру.

"Подобные комплекты иногда с более яркими, более радикальными изданиями встречается практически в каждой школе, в каждой публичной библиотеке, в каждой учебной библиотеке колледжей, школ либо вузов. Здесь мы можем наблюдать, как противник вел жесткую, именно жесткую пропаганду национализма, жесткую пропаганду нетерпимости межконфессиональной, межнациональной нетерпимости. Собственно говоря, все это подходит под одно понятие - экстремизм. Мы называем эту литературу экстремистской, именно поэтому регулярно проводятся мероприятия по поиску подобных изданий, их изъятию, соответственно, для их изучения", - заключил собеседник агентства.

Гагин подчеркнул, что школьная литература, в особенности украинские учебники истории, основана на подмене исторических и культурных фактов. "Вытравливание всего русского - русского языка, русской культуры, русской истории. <...> Менять что-то в истории - это преступно, а здесь мы видим как раз преступную подмену, прежде всего, учебников истории", - подчеркнул он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.