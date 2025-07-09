Москалькова не получала обращений от арестованных в Киргизии россиян

Речь идет о сотруднице Русского дома в городе Ош Наталье Секериной и блогере Викторе Васильеве

БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ не получал обращений от сотрудницы Русского дома в городе Ош в Киргизии Натальи Секериной, которая подозревается в вербовке граждан и находится под домашним арестом. Об этом сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС.

Не было также обращений от арестованного в Киргизии блогера Виктора Васильева - ему предъявлено обвинение по статье о наемничестве.

"Не было обращений от них", - пояснила Москалькова.

Секерина была задержана в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Суд Первомайского района Бишкека поместил ее под арест до 17 июня 2025 года. Позднее стало известно, что ей изменили меру пресечения на домашний арест.

Также в апреле по статье о наемничестве был арестован блогер из России Виктор Васильев. В причастности к вербовке граждан для армии иностранного государства заподозрили еще двух человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии города Ош.