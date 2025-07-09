Собянин: комплекс киностудии Горького на севере Москвы введут в строй до конца 2025 года

Мэр столицы отметил, что таких студийных павильонов в России практически не существует

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работы по возведению студийно-производственного комплекса киностудии им. Горького в Валдайском проезде на севере Москвы идут активно, их планируется завершить до конца 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем отстраивать, по сути заново, киностудию Горького - одну из старейших киностудий нашей страны. Если на площадке на ул. Сергея Эйзенштейна мы частично реконструируем, частично строим заново, то здесь, в Валдайском проезде, снесены все старые корпуса, которые морально и физически устарели, которые вообще не использовались под съемки кино уже много-много лет, и заново отстраиваем студийный комплекс мирового уровня", - сказал Собянин, осматривая ход строительных работ на площадке киностудии Горького в Валдайском проезде.

Мэр отметил, что таких студийных павильонов в России практически не существует. "И это, конечно, большой шаг по развитию московского кино и в целом российского кинопроизводства. По сути дела, создаем новую индустрию производства контента и кино в России", - отметил он.

Собянин сообщил, что работы по возведению комплекса идут очень активно. "Буквально за несколько месяцев возведены современные корпуса. Надеюсь, что до конца года весь студийный комплекс будет введен в строй. А площадки на ул. Сергея Эйзенштейна, я надеюсь, что уже к осени будут готовы и полноценно начнут работать", - подчеркнул мэр.

Он также заявил, что есть и другие планы по второму этапу развития площадки киностудии в Валдайском проезде. "Чем больше мы развиваем киноиндустрию, тем больше спроса. И оказывается, то, что мы сделали, уже не удовлетворяет спрос на производство киноконтента, видеоконтента, анимации, который есть в нашей стране. То, что сегодня снимается в приспособленных помещениях, уходит в такие современные комплексы, которые позволят делать очень качественное и экономически выгодное кино", - сказал Собянин, добавив, что проект постараются реализовать в кратчайшие сроки.

О киностудии

Киностудия им. Горького - одна из старейших в России, многие фильмы которой вошли в золотую коллекцию российского и мирового кино.

Как уточнили в столичной мэрии, в конце 2023 года киностудия перешла в собственность Москвы. К этому времени износ имущественно-земельного комплекса исторической территории на ул. Сергея Эйзенштейна превышал 60%, а площадку в Валдайском проезде в виду аварийного состояния зданий планировали реализовать как непрофильный актив.

Правительство Москвы приняло решение о проведении масштабной модернизации киностудии, охватывающей обе площадки. В результате общая площадь киностудии Горького увеличится более чем в два раза - до 100 тыс. кв. м, отмечается в сообщении.

В частности, в Валдайском проезде, д. 16 в новом студийно-производственном комплексе разместят 10 современных технологичных съемочных павильонов, просмотровые залы, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, захвата движения, а также гримерки и другие необходимые помещения. Специфика павильонов с большепролетными пространствами шириной до 42 м, высотой от 12 до 22 м и шумоизоляцией создаст широкие возможности для съемок.

В составе новой студии будет открыт центр визуальных технологий, специализирующийся на предоставлении услуг полного спектра видеопроизводства - от многокамерной съемки и цветокоррекции до 3D-моделирования и проектов с виртуальной и дополненной реальностью в формате 4K. Возможности центра позволят выпускать контент в режиме реального времени и создавать проекты мирового уровня.

Прилегающая территория будет благоустроена, добавили в мэрии.

Кроме того, параллельно с модернизацией на студии полным ходом идет процесс восстановления кинопроизводства. С момента ее перехода в собственность правительства Москвы здесь уже снято 20 проектов. На разных стадиях разработки и производства находятся более 20 игровых и неигровых проектов.

В 2023 году на исторической площадке киностудии Горького были открыты шесть новых студий, которые подходят для создания цифрового контента, на данный момент их заполняемость составляет 100%. В конце 2025 году будут открыты еще две цифровые студии.

За последние пять лет игровые и неигровые фильмы киностудии Горького получили 45 наград и побывали в 17 странах, включая Австралию, Аргентину, Великобританию, Индию, Иран, Испанию, Италию, Китай, США, Францию, Японию.