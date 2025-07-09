В Коктебеле запустили новую подстанцию "Юнга"

Строительство подстанции шло с сентября 2023 и по июнь 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Подстанцию "Юнга" мощностью 50 МВА и стоимостью более 2,5 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Коктебеле Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В Крыму по поручению президента продолжается модернизация энергетической инфраструктуры. Сегодня в пгт Коктебель введена в эксплуатацию новая электроподстанция 110 кВ "Юнга" мощностью 50 МВА с отходящими от нее линиями электропередачи. Стоимость работ составила более 2,5 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Строительство подстанции шло с сентября 2023 и по июнь 2025 года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Она обеспечит энергоснабжение потребителей в Коктебеле и в ближайших населенных пунктах, также от "Юнги" будут запитаны электроустановки реконструкции набережной Коктебеля и строительства очистных сооружений с системой разводящих коллекторов.

"Важно, что к подстанции будут подключены и туристические объекты. Таким образом, ввод в эксплуатацию ПС "Юнга" способствует дальнейшему развитию туристической инфраструктуры региона. И, конечно, это повысит надежность и устойчивость всей энергосистемы Крыма. В целом ремонт электросетевого хозяйства - один из ключевых вопросов. За счет средств ГУП РК "Крымэнерго" будет обновлено еще 130 подстанций, в будущем планируем добавить средства на обновление ТП (трансформаторных подстанций - прим. ТАСС) по республике", - написал Аксенов.