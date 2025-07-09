Более 200 студентов стали участниками трудового проекта РСО в Сириусе

В течение двух месяцев студенты будут работать на территории отеля барменами, помощниками официантов, горничных, кастелянш, разнорабочих и поваров

СИРИУС /федеральная территория/, 9 июля. /ТАСС/. Всероссийский трудовой проект Российских студенческих отрядов (РСО) стартовал в расположенном на федеральной территории Сириус "Сочи парк отеле". Более 200 студентов из разных регионов РФ будут трудиться здесь в сфере гостеприимства, сообщили в пресс-службе РСО.

"На территории гостинично-оздоровительного комплекса "Сочи парк отель" был дан старт работе одноименного Всероссийского трудового проекта РСО. Участниками проекта стали 260 студентов из Краснодарского края, Кемеровской, Курской, Воронежской, Архангельской, Самарской, Саратовской и Астраханской областей, Республик Коми, Татарстан, Саха, города Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух месяцев студенты будут работать на территории отеля барменами, помощниками официантов, горничных, кастелянш, разнорабочих и поваров. Перед выходом в летний трудовой сезон студенты прошли бесплатное профессиональное обучение по необходимым для трудоустройства профессиям.

Проект реализуется при поддержке "Сочи парк отеля", Центрального штаба РСО, краснодарского регионального отделения и гранта губернатора Кубани.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.