В Харькове сотрудники военкоматов перекрывают мосты для проведения мобилизации

Депутат местного совета Мария Зайцева отметила, что такого не происходит в Киеве и на западной Украине

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов регулярно перекрывают мосты в Харькове на востоке Украины для проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщила депутат местного совета Мария Зайцева.

При этом она отметила, что такого не происходит в Киеве и на западной Украине. "Насчет работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ТАСС). К сожалению, мы наблюдаем это в городе Харькове и не наблюдаем во многих других регионах. В Харькове, скажем, с октября 2024 года такая тенденция, что, правда, перекрываются мосты, - сказала депутат эфире YouTube-канала "Новости Live". - Именно в Харькове это происходит. Я была во многих других городах, в Киеве такого нет, на западной Украине такого нет".

По ее словам, эти случаи неединичные, мобилизация в городе проводится очень активно. "Поэтому сказать людям, что сотрудники ТЦК - ангелочки, нельзя, потому что люди видят", - подытожила Зайцева.