Власти Курской области выделили 220 млн рублей на ремонт аварийного водопровода

Во время проведения работ на участке водовода в пойме реки Османька был обнаружен аварийный участок трубопровода

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Курской области выделило 220 млн рублей на ремонт аварийного водопровода в Железногорске. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, в городе введен режим повышенной готовности.

Накануне глава Железногорска сообщил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация с водоснабжением. Во время проведения работ на участке водовода в пойме реки Османька был обнаружен аварийный участок трубопровода, длина которого составляет 800 м.

"Денег в муниципалитете на ликвидацию аварии нет. Регион не может оставаться в стороне, когда дело касается наших жителей и их базовых потребностей. Несмотря на дефицит бюджета найдем необходимые денежные средства, чтобы как можно скорее устранить возникшую чрезвычайную ситуацию и вернуть воду в дома железногорцев", - написал Хинштейн.