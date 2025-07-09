В Подмосковье неонатальный скрининг позволил выявить генетические заболевания у 54 малышей

Расширенный неонатальный скрининг включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 33 тыс. новорожденных, у 54 малышей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Расширенный неонатальный скрининг включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие.

"Благодаря своевременно проведенному исследованию, специалисты могут выявить генетические заболевания на ранней стадии. Это позволяет вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. С начала года в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 33 тыс. новорожденных", - рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, чьи слова привели в пресс-службе.

По результатам неонатального скрининга у 54 новорожденных были выявлены генетические заболевания на ранней стадии, уточнили в Минздраве.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. Сжатые сроки объясняются тем, что наследственные заболевания надо диагностировать как можно раньше, чтобы начать терапию вовремя и не допустить развития осложнений. При выявлении отклонения от нормы, с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.