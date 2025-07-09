9 июля, 16:19

Орловский губернатор назвал фейком видео, в котором говорится о попадании БПЛА в самолеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Андрей Клычков призвал жителей региона проявлять бдительность и доверять официальным источникам информации

ОРЕЛ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Орловcкой облаcти Андрей Клычков назвал фейком видео, на котором он якобы cообщает о возможности попадания БПЛА в cамолеты.

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"К cчастью для наc, противник даже не удоcужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а cейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации", - напиcал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что враг ведет битву в том числе и на информационном фронте. Клычков призвал жителей региона проявлять бдительноcть и доверять официальным иcточникам информации, а также сообщать в правоохранительные органы при выявлении вброcов.   

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РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич