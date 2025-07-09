В УПЦ призвали пересмотреть решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия

Епископат канонической Украинской православной церкви обратился к Владимиру Зеленскому с этой просьбой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Епископат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о лишении украинского гражданства митрополита УПЦ Онуфрия.

"От имени миллионов верующих, духовенства, монашества Украинской православной церкви обращаемся к вам <...> с просьбой <...> пересмотреть решение о прекращении украинского гражданства митрополита Онуфрия", - говорится в тексте открытого обращения, размещенного на сайте УПЦ.

2 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита УПЦ. Спецслужба утверждала, что он поддерживает связи с Русской православной церковью (РПЦ). С 2018 года Онуфрий занесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Зеленский не в первый раз лишает гражданства жителей Украины, чьи взгляды не соответствуют политике его режима. Так, украинского гражданства был лишен глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, ряд других политиков, несколько десятков священников канонической УПЦ.

Ситуация вокруг Онуфрия вызвала бурную реакцию на Украине. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Зеленского беззаконием, а власти Украины - "бандой антицерковных инквизиторов".

Между тем 8 июля Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести объявила о завершении проверки в отношении УПЦ и обвинила ее в "аффилированности с Русской православной церковью", что по вступившему в силу прошлой осенью закону позволит запретить в стране каноническую церковь.

Закон, направленный на запрет УПЦ на Украине, был инициирован Зеленским. Как заявляли в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан канонической церкви на Украине. В мае глава Госслужбы Украины по вопросам этнополитики Виктор Еленский сообщил о начале проверки возможной связи канонической УПЦ с РПЦ.

Гонения на УПЦ на Украине

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) (2014-2019). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.