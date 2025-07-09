ТАСС: преемник на должности Богданова пока не определен

Собеседник агентства также отметил, что вопрос о разведении должностей спецпредставителя президента РФ и замглавы МИД тоже будет решаться при соответствующем выборе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Преемник Михаила Богданова, который занимал должность заместителя министра иностранных дел России, пока не определен. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Пока нет ясности, есть несколько кандидатур", - сказал он.

Собеседник также отметил, что вопрос о разведении должностей спецпредставителя президента РФ и замглавы МИД тоже, очевидно, будет решаться при соответствующем выборе.

Ранее указами президента РФ Владимира Путина Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.