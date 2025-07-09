Предварительное слушание по делу певицы Максаковой назначили на 16 июля

В декабре 2024 года оперную певицу заочно арестовал Пресненский суд Москвы за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 16 июля проведет предварительное судебное заседание по делу оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) о призывах к деятельности против России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительное слушание по делу певицы Марии Максаковой-Игенбергс, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) назначено на 16 июля. По итогам заседания будет определена дата начала слушания дела по существу, которое пройдет в заочной форме", - сообщили в суде.

В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы. В отношении певицы также возбуждено уголовное дело о нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В ноябре 2023 года она дважды была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. рублей за неуказание маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. В августе 2024 года ее оштрафовали в третий раз, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа была ей предъявлена в четвертый раз в июне 2025 года. В настоящее время Максакова проживает за пределами России.