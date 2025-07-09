В Пятигорске более 200 педагогов приняли участие в "Педагогическом векторе"

Обучение прошло в гибридном формате

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Участниками образовательной программы "Педагогический вектор" в Центре знаний "Машук" стали более 200 педагогов. Они разработали методы повышения престижа профессии учителя, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"Более 200 педагогов из разных школ и колледжей Пятигорска приняли участие в образовательной программе "Педагогический вектор" Центра знаний "Машук". В ходе нее были названы главные методы повышения престижа профессии учителя", - говорится в сообщении.

Обучение прошло в гибридном формате. Помимо традиционных лекций, выступлений экспертов и мастер-классов, в Центре знаний была организована онлайн-трансляция главных событий мероприятия, к которой могли присоединиться все желающие. Они были посвящены профессиональным конкурсам, современным технологиям в образовании, имиджу педагога и другим актуальным темам. Проведение онлайн-трансляции главных событий программы прошло в преддверии масштабного запуска онлайн-платформы "Цифровой Машук".

"Сегодня государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке педагогов и наставников, создавая условия, позволяющие качественно выполнять рабочие задачи. Мы регулярно взаимодействуем с теми, кто занимается воспитанием, обучением и развитием творческих способностей юного поколения, а потому знаем основные запросы педагогического сообщества. Часть из них легла в основу образовательной программы "Педагогический вектор", первый день которой объединил 200 педагогов. По ее итогам они выработали методы повышения престижа профессии учителя, наметили траекторию развития через федеральные конкурсы профмастерства и узнали, как применять современные технологии в своей ежедневной практике", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра Антона Серикова.