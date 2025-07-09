В Москве откроют выставку, посвященную истории атомной промышленности России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Энергия мечты", посвященная истории атомной промышленности России и приуроченная к ее 80-летию, откроется в четверг в арт-пространстве "Паркинг Галерея" парка "Зарядье" в Москве, сообщила пресс-служба "РОСИЗО".

Выставка "Энергия мечты" подготовлена госкорпорацией "Росатом" в партнерстве с ГМИИ им А. С. Пушкина и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО".

"История российской атомной промышленности будет рассказана через произведения искусства, раскрывающие тему взаимодействия человека и энергии. Проект объединит знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства, среди которых произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Тышлера, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Вячеслава Колейчука", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экспозиция состоит из трех смысловых блоков: "Предчувствие будущего" (1910-1940-е гг.), "Энергия созидания" (1950-1980-е гг.) и "Великая мечта" (2007 г. - настоящее время). Первый блок посвящен исследованию художниками энергии и окружающего пространства, второй - понятию энергии как движущей силы, создающей и преобразующей жизнь человека. А третий - желанию человека с помощью энергии претворить свои идеи в жизнь и его стремлению к будущему.

"Язык искусства всем понятен, и эта выставка - большой, глубокий и красивый рассказ о мощной энергии, будущем и людях, мечты которых сбылись благодаря их невероятному труду, любви к делу и стране. Хочется верить, что экспозиция вдохновит посетителей на реализацию самых смелых созидательных идей", - приводятся в сообщении слова руководителя "Территории культуры Росатома" Оксаны Конышевой.