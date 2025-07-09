Вильфанд: к выходным температура в Южной Европе снизится до 30 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, что жаркая погода в Европе никак не связана с погодным режимом над европейской Россией

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Постепенное понижение температуры будет происходить в Южной Европе, значения в центральной Европе на текущий момент около или ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Испании температура уже около 35 градусов, там по-прежнему жаркая погода, но к субботе произойдет понижение до 30-32 градусов, потому что появится облачность. В Италии тоже немножко понизилась температура, к выходным она составит примерно 30-31 градусов. Тоже, конечно, жаркая погода, но не по-сумасшедшему, уже не 37 градусов. В Греции с четверга прогнозируется небольшое понижение [температурного фона] до 31-33 градусов", - сказал он.

Вильфанд объяснил, что жаркая погода в Европе никак не связана с погодным режимом над европейской Россией.