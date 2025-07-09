Миронов: нельзя разрешать создавать туристские тропы в заповедниках

Партия "Справедливая Россия - За правду" опасается, что пострадают особо охраняемые природные зоны, сказал лидер фракции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" выступает против принятия закона о создании в России Национальной системы туристских троп, необходимо исключить из проекта возможность создания троп в заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

"Фракция опасается того, что пострадают особо охраняемые природные зоны, поэтому поддержка проекта могла бы быть только в случае исключения заповедников и особо охраняемых природных территории из-под действия предлагаемого законопроекта, а также четкой регламентации планируемых к реализации сооружений в тексте закона", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в разработке проекта не принимали участие представители экологической общественности, ученые, работники особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств. "Но ведь именно там хотят разрешить строительство туристических троп, и работники заповедников и национальных парков, конечно же, против", - добавил депутат.

Кроме того, Миронова беспокоит, что туристические тропы хотят разрешить делать индивидуальным предпринимателям. "Под видом лесных домиков они будут застраивать заповедники так называемыми некапитальными строениями - одноэтажными, двухэтажными конструкциями на сваях для размещения туристов", - подчеркнул он.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко и принят в первом чтении. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", закрепив в нем понятие туристские тропы. Согласно проекту, туристские тропы будут предназначены для пеших, велосипедных, лыжных, конных походов. При этом земли, на которых они будут расположены, должны быть обустроены системой навигации и ориентирования. На протяжении туристической тропы также будет допускаться размещение элементов благоустройства и некапитальных строений.