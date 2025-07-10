ВГИК, ГИТИС и Театральный институт им. Щукина впервые набирают студентов в ДФО

Вузы планируют предоставить 85 мест

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Три творческих вуза: Театральный институт имени Бориса Щукина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) начали первый набор студентов в дальневосточные филиалы. Всего планируется предоставить 85 мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"На Дальнем Востоке ведут приемную кампанию филиалы трех ведущих творческих вузов России: Театрального института имени Бориса Щукина (Южно-Сахалинск), ВГИКа (Хабаровск) и ГИТИСа (Благовещенск). В 2025 году на очную и заочную формы обучения в трех образовательных организациях выделено 85 мест. Филиалы учебных заведений становятся частью формирующейся экосистемы подготовки кадров для креативных индустрий Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - говорится в сообщении.

Так, 14 октября 2024 года в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского государственного университета открылся филиал Театрального института имени Бориса Щукина. Первые занятия здесь проведут 1 сентября 2025 года. Отбор абитуриентов проводится по специальности "Артист драматического театра и кино". На бюджетные места наберут минимум 16 человек, еще 8 будут приняты на коммерческой основе.

Филиал ГИТИСа в Благовещенске, разместившийся в Амурском областном доме народного творчества, набирает студентов на две образовательные программы: "Продюсер исполнительских искусств" и "Звукорежиссура". На церемонии открытия филиала 25 июля 2025 года объявят имена первых поступивших студентов, общее число которых составит 20 человек.

"Мы видим огромный творческий потенциал молодежи Дальнего Востока, каждый год отсюда приезжали и приезжают абитуриенты поступать в наш московский ГИТИС. Открытие дальневосточного филиала дает уникальные возможности для реализации этого потенциала. Сейчас идет активный прием документов, и мы приглашаем всех, кто мечтает о профессии в сфере искусства, воспользоваться этими новыми возможностями", - отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В Хабаровске филиал ВГИКа ведет набор студентов по специальностям "Режиссура кино и телевидения" и "Продюсирование". Преподавателями филиала станут местные специалисты, а также приглашенные преподаватели из Москвы. "Студенты нового филиала в Хабаровске получат возможность прохождения практик на площадках Мосфильма, Союзмультфильма, Киностудии имени М. Горького, а также на производственных площадках института в Москве. Учебный процесс будет обеспечен ведущими специалистами киноиндустрии", - сказала директор филиала Марина Лоскутникова.

Подготовка кадров

Как отметила замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева, открытие филиалов творческих университетов является частью системного подхода по подготовке кадров для креативных индустрий ДФО. "По поручению президента России Владимира Путина в 2025 году на Дальнем Востоке начали работу филиалы трех ведущих творческих вузов страны - Театрального института имени Бориса Щукина, ВГИКа и ГИТИСа". - обозначила Нургалиева.

По ее мнению, работа филиалов даст мощный импульс развитию творческой среды, а молодые жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска и других городов смогут учиться у лучших преподавателей и реализовывать свой творческий путь на Дальнем Востоке. Открытие подразделений Щукинского, ГИТИСа и ВГИКа в комплексе с той работой, которую ведут институты развития, будет активно содействовать формированию живого и самобытного культурного пространства - театров, творческих студий, фестивалей.