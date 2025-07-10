Николаев сообщил, что ефрейтор из села в Якутии получил звание Героя России

Алексей Петров стал двенадцатым Героем России из региона в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ефрейтор Алексей Петров из Якутии удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Ефрейтор Алексей Петров из села Магасс Верхневилюйского улуса удостоен высокого звания Героя России. Он стал двенадцатым Героем России из Якутии в ходе специальной военной операции. Его позывной - Медведь. Это воин с несокрушимой силой духа и настоящим мужеством", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Николаева, Петров проявил выдающуюся храбрость, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники.

"В ходе ожесточенных боев он получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги. Подвиг Петрова уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим героем", - заключил глава региона.