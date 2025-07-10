В Тункинской долине Бурятии на этнофестивале туристам покажут чайные традиции

Фестиваль пройдет 17-19 июля

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Этно-туристский фестиваль "Зутраанфест на Великом чайном пути" пройдет 17-19 июля в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.

"На следующей неделе в местности Вышка Тункинского района состоится этно-туристский фестиваль "Зутраанфест на Великом чайном пути". Гостей ждут гастрономические презентации чайных традиций, экскурсии, концертная программа", - сообщил Доржиев.

Участники фестиваля смогут не только попробовать бурятский национальный мучной чай - зутраан, но и научатся его готовить. Для приготовления сытного напитка используется зеленый плиточный чай с молоком. При варке на огне в него добавляют ячменную муку грубого помола, обжаренную заранее в жиру или сливочном масле. В такой чай добавляют не сахар, а соль.

Гастротуризм, знакомство путешественников с традициями приготовления разного чая, блюд - одно из направлений развития проекта "Великий чайный путь" в Бурятии, включающего разные территории, в том числе Тункинскую долину - она расположена на юго-западе республики, рядом с Иркутской областью и на границе с Монголией.

Туризм на Великом чайном пути

Фестиваль, посвященный чайным традициям в Бурятии, - не первое в череде мероприятий, связанных с турпроектом "Великий чайный путь". В июне туроператоры из Бурятии и Иркутской области по запросу китайских коллег запустили туры по трансграничному маршруту "Путешествие на Байкал". Это серия автобусных туров по историческому коридору Великого чайного пути, который охватывает Забайкальский край, Бурятию и Иркутскую область. "Успешный старт стал практической реализацией договоренностей, достигнутых во время выставки-ярмарки Baikal Travel Mart, прошедшей в Улан-Удэ в мае", - пояснил министр.

С 29 мая по 4 июня группа из 24 туристов из КНР совершила путешествие через такие города как Забайкальск, Борзя, Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, а также знаковые места на Ольхоне и в Листвянке. "До середины сентября этого года года планируется принять около 20 групп туристов - каждая до 30 человек", - уточнили в Минтуризма Бурятии.