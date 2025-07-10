Мэр Новосибирска стал наставником в кадровой программе для участников СВО

Максим Кудрявцев отметил, что проект помогает ветеранам получить управленческие навыки и после учебы работать в органах власти

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев стал одним из наставников в региональной кадровой программе для участников СВО "Герои Новосибири".

"Сегодня в Сибирском институте управления РАНХиГС прошел первый День наставника проекта "Герои Новосибири". Присоединился к программе - стал наставником участника СВО, который теперь осваивает гражданское управление", - написал Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что проект помогает ветеранам получить управленческие навыки и после учебы работать в органах власти, муниципальных учреждениях и на предприятиях региона. В программе - лекции, стажировки и работа в связке с наставниками.

"Со своим будущим коллегой обсудили первые задачи и идеи для города. Договорились встречаться регулярно - помогу советом и познакомлю с командой мэрии. Уверен, что такой формат даст практический результат: участники программы не просто получат диплом, а реально усилят команду Новосибирска", - добавил он.

28 мая был завершен финальный этап отбора участников "Герои Новосибири" - аналога федеральной программы "Время героев". Его прошли 60 человек.