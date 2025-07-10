В Москве не ожидается массового нашествия комаров

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Сергей Бурмистров отметил, что комары - неотъемлемая часть экосистемы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Массового нашествия комаров в столице этим летом не ожидается, сообщил ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Не стоит опасаться массового нашествия комаров этим летом. Их активность в Москве соответствует сезонным нормам и не представляет угрозы для горожан", - сказал он.

Как подчеркнул Бурмистров, важно понимать, что комары - неотъемлемая часть экосистемы: они поддерживают баланс, становясь пищей для птиц, летучих мышей и других животных, а также участвуют в опылении растений.

"Что касается мошки, ее пик активности традиционно приходится на июль, но и здесь поводов для беспокойства нет. Птицы, стрекозы эффективно регулируют ее численность, а укусы не опасны для человека" , - добавил Бурмистров.