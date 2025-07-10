В Рязанской области посевные площади увеличат до 1,15 млн га в 2025 году

Как сообщил губернатор региона Павел Малков, этого удастся достичь благодаря возвращению в сельхозоборот более 26 тыс. га заброшенных участков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Площадь посевов в Рязанской области в этом году увеличат до 1,15 млн га благодаря возвращению в сельхозоборот более 26 тыс. га заброшенных участков. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Общая пашня в этом году - 1 млн 150 тыс. га. Продолжаем возвращать в оборот ранее заброшенные участки, в этом году посевные площади увеличились на 26,6 тыс. га", - написал он.

По словам Малкова, уборочная кампания в Рязанской области в 2025 году начнется в 20-х числах июля с учетом погодных условий. Аграрии уберут урожай с 712 тыс. га зерновых и 310 тыс. га масличных культур.

Отмечено, что в уборочной кампании региона задействовано более 1,5 тыс. комбайнов, аграрии обеспечены топливом. "Особое внимание подготовке зерносушильных комплексов: при высокой влажности зерна задействуем все мощности. Рязанская область полностью обеспечена собственными мощностями для сушки и хранения зерна", - подчеркнул губернатор.