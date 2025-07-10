В Красном море с затонувшего сухогруза Eternity С спасли четырех человек

Отмечается, что всего спасено 10 человек

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Европейская морская миссия Aspides сообщила о спасении еще четырех человек, которые находились на затонувшем греческом сухогрузе Eternity C в Красном море.

"В ночь с 9 на 10 июля были извлечены еще три члена экипажа Eternity C (граждане Филиппин) и один человек из Морской службы безопасности (гражданин Греции)", - говорится в сообщении миссии в X. Отмечается, что всего спасено 10 человек.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что 7 июля судно было поражено пятью снарядами, выпущенными из гранатомета. На следующий день атака с небольших моторных лодок продолжилась, сухогруз получил серьезные повреждения и потерял ход. Инцидент произошел в 51 морской миле к западу от йеменского портового города Ходейда.

По данным агентства Reuters, минимум четыре человека погибли в результате нападения. 9 июля спасатели Aspides извлекли шестерых членов экипажа из вод Красного моря.

Ответственность за атаку на сухогруз взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".