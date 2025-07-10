ЕК: число легальных беженцев с Украины в ЕС составило 4,28 млн

По информации Еврокомиссии, прирост числа украинских беженцев по сравнению с апрелем в странах Евросоюза составил 10,8 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Число беженцев с Украины, официально зарегистрированных для получения помощи в Евросоюзе, составило 4,28 млн, сообщила Еврокомиссия в пресс-релизе к проводящейся в Риме конференции доноров помощи для Украины.

"На 31 мая 2025 года число людей, бежавших с территории Украины и получивших временное убежище в Евросоюзе, составило 4,28 млн", - сообщила Еврокомиссия.

Больше всего украинцев зарегистрировано в Германии - 1,19 млн, в Польше - 0,99 млн и в Чехии - 0,37 млн.

По сравнению с апрелем 2025 года число легальных беженцев с Украины в странах ЕС выросло на 10,8 тыс.