Депутат Коломейцев: регионы должны сами регулировать рабочее время во время жары

По словам первого зампреда комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов, Россия не такая жаркая страна, чтобы регулировать это федеральными нормативными актами

МОСКВА, 10 июля./ТАСС/. Региональные власти должны самостоятельно устанавливать особый режим работы граждан в случае аномальной жары, федеральное регулирование этого вопроса не требуется. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

"У нас есть ряд субъектов, которые принимают такие решения в случае аномальной жары. Мы не настолько жаркая страна, чтобы регулировать это федеральными нормативными актами. Я думаю, что законодательные собрания субъектов обязаны на это реагировать", - сказал депутат.

По его словам, текущий температурный режим в центральной России - это не жара. "На юге России температура за 40 градусов, а люди убирают хлеб", - отметил парламентарий.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому в период до воскресенья, 13 июля, в дневные часы на территории Московской, а также Рязанской и Тульской областей ожидается сильная жара - температура воздуха может подняться до плюс 33-36 градусов. В столичном регионе из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах опасные погодные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.